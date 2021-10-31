Украина

Функционер прокомментировал последние результаты "горняков".

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился своим мнением о выступлениях команды и победе над Десной (4:1) и рассказал о настрое на предстоящую встречу с мадридским Реалом в Лиге чемпионов.

"Должны были выигрывать минимум 8:1. Создаем очень много моментов – это хорошо. Полностью контролировали игру. Единственное, необходимо поработать над тем, чтобы не было таких ситуаций, как при счете 1:0, когда Десна один раз пробила по воротам и один гол забила. А матч понравился, ребята молодцы, команда сыграла хорошо. Должны были забивать намного больше: уверен, что Де Дзерби этим тоже недоволен и в перерыве ребят настроил на то, чтобы забить как можно больше голов. Но самое главное – мы выиграли и в хорошем настроении теперь поедем в Мадрид.

Если сравнить с началом чемпионата, сегодня мы видим, что появляется стабильность и в чемпионате Украины мы показываем хороший футбол. Достаточно серьезных соперников Зарю и Десну мы проходим уверенно. Это говорит о том, что тренировочный процесс от игры к игре дает о себе знать. Ребята показывают хороший атакующий футбол, полностью контролируют игру и создают много моментов. Это и есть работа тренерского штаба.

Есть ли шансы в Лиге чемпионов? Шансы всегда есть. Вопрос, насколько легко это будет сделать. Независимо от этого матча, нам нужно ехать в Мадрид и доказать, что игра, которая была дома, – это был не наш день. С таким настроем нужно ехать и доказывать, что мы заслуживаем большего", – рассказал Палкин в интервью официальному сайту клуба.

Матч Реал Мадрид – Шахтер в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов состоится на Сантьяго Бернабеу в среду, 3 ноября, и начнется в 19:45 по киевскому времени.