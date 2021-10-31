Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют львовский Рух и Александрия.

Розыгрыш 13-го тура украинской Премьер-лиги продолжится во Львове, где местный Рух будет принимать Александрию.

После ничьей против закарпатского Миная (2:2), Леонид Кучук предпочел использовать в воротах Юрия Панькива, в то время как в обороне сыграют Белый и Мартынюк, линию полузащиты дополнит Мысык, а атаку возглавит Борячук. Отмечаем также и появление с первых минут Федорчука.

Юрий Гура, на фоне ничьей против черниговской Десны (1:1), захотел увидеть в стартовом составе своей команды Дубру в центре обороны.

Рух: Панькив — Альваренга, Белый, Мартынюк, Сыч — Мысык, Карасюк, Федорчук — Рунич, Борячук, Таллес.

Запасные: Бандура, Сапуга, Кондраков, Дидык, Лях, Кузык, Стаменкович, Притула, Гагун.



Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Калюжный, Демченко, Рыбалка — Кирюханцев, Спинелли, Третьяков.