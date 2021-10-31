Украина

Хавбек харьковчан рассказал о подготовке к поединку.

Полузащитник Металлиста 1925 Юрий Батюшин поделился своим мнением о предстоящем матче с Зарей в 13-м туре УПЛ.

Заря – один из лидеров нашего чемпионата. Многолетний лидер нашего чемпионата, который стремится подняться как можно выше и пытается потеснить Шахтер или Динамо, залезть на второе место. Конечно, ожидаем серьезного матча, максимально настраиваемся.

Самым главным в таких матчах становится психология, пожалуй. Если мы будем смелыми, решительными, то, думаю, мы постараемся исправить эту статистику.

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Да, проиграли Александии. Но, как говорят в таких случаях: лучше однажды загрузиться по полной, чем много раз по 1:0. Поэтому приняли это поражение, разобрали полностью и двигаемся дальше.

Только матч покажет, восстановились мы или нет. Чувствуем себя хорошо. Игра покажет, рассказал Батюшин в комментарии официальному сайту клуба.

Матч Металлист 1925 – Заря состоится в Харькове в воскресенье, 31 октября, и начнется в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая трансляция поединка.