Украина

Белорусский специалист поделился мнением о результате поединка.

Главный тренер Руха Леонид Кучук прокомментировал ничью в матче с Александрией (0:0) в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.

"Я благодарен команде. Два дня назад мы играли в Кубке Украины 120 минут. Восстановиться было практически невозможно. У соперника в этом плане было преимущество над нами, но мы выдержали.

Я поблагодарил свою команду, потому что я знаю, как играть по три игры за неделю. У нас были непростые соперники. Наша команда только выходит после карантина, однако борется за каждое очко. Сегодня я даже выпью за команду", – рассказал Кучук в интервью телеканалу Футбол.

Предлагаем вашему вниманию также обзор поединка Рух – Александрия.