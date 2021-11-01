Украина

Полузащитник Колоса прокомментировал неудачный исход поединка против ПФК Львов.

В рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги ковалевский Колос на своем поле не сумел поздравить президента клуба Андрея Засуху с днем рождения, минимально уступив ПФК Львов (0:1).

Колос — Львов 0:1 Видео гола и обзор матча

Полузащитник "колосков" Вадим Милько после финального свистка дал оценку действиям его команды на поле в этой игре.

"Игра проходила полностью под нашим контролем, но, когда не забиваешь некоторые из своих отличных моментов, то где-то команда может и дрогнуть в конечном итоге.

Так и произошло в итоге. Нелепый стандарт. Мы долго разбирали на тренировках подобные моменты у соперников, основательно готовились к игре.

Не могу сказать по горячим следам, кто там, где и как не доиграл, но после этого нас уже как в боксе, просто добили", — заключил футболист.

В следующем туре ковалевский Колос сыграет домашний матч против донецкого Шахтера.