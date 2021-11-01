Украина

Игра УПЛ была перенесена на Арену Львов из-за поединка сборной Украины.

Дирекция украинской Премьер-лиги приняла решение перенести матч 14 тура чемпионата Украины между Черноморцем и Рухом из Одессы во Львов. Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

Такое решение было принято из-за предстоящего товарищеского матча между сборными Украины и Болгарии, который состоится 11 ноября в Одессе на стадионе Черноморец.

Таким образом, матч Черноморец — Рух состоится на Арене Львов и начнется в 19:30 по киевскому времени. Также игра будет сыграна без присутствия болельщиков на трибунах из-за карантинных ограничений.

Также отмечается, что матч второго круга УПЛ между командами состоится в Одессе.

После 12 игр Рух набрал 13 очков и занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ, а у Черноморца семь баллов и предпоследняя, 15 строчка.

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