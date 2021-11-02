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Бразильский футболист может продолжить выступать за "горняков".

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби накануне матча с Реалом рассказал о перспективах Дентиньо в донецком клубе.

"Дентиньо прилетел с командой в Мадрид, но я пока что не определился с составом на завтра. Дентиньо может выйти в старте, а может остаться в запасе, это еще не решил.

Что касается контракта, то тяжелая травма Траоре на долгое время создала нам сложности. Продлевать контракт с Дентиньо или нет — еще не было решено", — сказал Роберто Де Дзерби.

Отметим, что Дентиньо ведет переговоры с Коринтиансом в течение нескольких месяцев. Его контракт истекает в конце этого года.

Матч Реал Мадрид – Шахтер состоится на Сантьяго Бернабеу в среду, 3 ноября, и начнется в 19:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.