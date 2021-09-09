Донецкий клуб продолжает подготовку к предстоящему матчу с Днепром-1.
Дентиньо, ФК Шахтер
09 сентября 2021, 08:40
Донецкий Шахтер продолжает подготовку к предстоящему поединку УПЛ против Днепра-1, сообщает пресс-служба "горняков".
Игроки сборной Украины Андрей Пятов, Николай Матвиенко и Тарас Степаненко, у которых было три выходных, уже присоединись к остальным футболистам и работали в общей группе. Помимо этого из расположения молодежной сборной в клуб вернулись Георгий Судаков, Артем Бондаренко и Михаил Мудрик.
Анатолий Трубин работал по индивидуальной программе, а также после небольшого повреждения продолжает восстановление Дентиньо.
Напомним, матч Шахтер — Днепр-1 состоится в субботу, 11 сентября, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.