Украина

Донецкий клуб продолжает подготовку к предстоящему матчу с Днепром-1.

Донецкий Шахтер продолжает подготовку к предстоящему поединку УПЛ против Днепра-1, сообщает пресс-служба "горняков".

Игроки сборной Украины Андрей Пятов, Николай Матвиенко и Тарас Степаненко, у которых было три выходных, уже присоединись к остальным футболистам и работали в общей группе. Помимо этого из расположения молодежной сборной в клуб вернулись Георгий Судаков, Артем Бондаренко и Михаил Мудрик.

Анатолий Трубин работал по индивидуальной программе, а также после небольшого повреждения продолжает восстановление Дентиньо.

Напомним, матч Шахтер — Днепр-1 состоится в субботу, 11 сентября, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.