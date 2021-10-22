Лига конференций

Форвард луганчан поделился своими эмоциями после игры с софийским ЦСКА.

Нападающий луганской Зари Аллахьяр Сайядманеш прокомментировал победу своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги конференций против софийского ЦСКА (1:0), в котором он забил единственный гол.

"Несмотря на большое количество травмированных игроков мы ехали в Болгарию исключительно за победой, и это сделали. Очень счастливы такому результату. Мы сделали это вместе — как команда, поддерживали друг друга во время игры. Я очень счастлив что забил, но для меня важнее победа всей команды.

Нет, я не знал результата матча Буде-Глимт — Рома (6:1). В таком случае хорошо, что мы победили и сохраняем наши шансы на евровесну.



Спокойное празднование гола? Как я говорил ранее, у нас много травмированных игроков, некоторые ребята играли не на своих позициях, как я например. Но мы отдали все. Выложились на 100% и сейчас счастливы.



Сегодня мы победили и счастливы. Новый день — мы фокусируемся на следующей игре УПЛ против Колоса. Я считаю, что нужно двигаться шаг за шагом, от игры к игре", — приводит слова Аллахьяра пресс-служба луганчан.

Ранее сообщалось, что гол Аллахьяра претендует на звание лучшего в туре Лиги конференций.