Украина

Наставник "азовцев" поделился своими мыслями перед игрой с Минаем.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич прокомментировал предстоящий поединок четырнадцатого тура УПЛ против Миная.

"Хотим взять очки за счет, наверное, наших сильных свойств — скорость, маневренность. Естественно, я не могу выдавать все секреты. В команде есть изменения к лучшему", — сказал Маркевич в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, что в матче с Минаем "азовцы" не смогут рассчитывать на троих футболистов — Вьюнника, Свитюха и Кулакова, которые находятся в лазарете. Также под вопросом на игру хорватский защитник Босанчич.

В прошлом туре Мариуполь уступил Динамо и это было шестое поражение кряду. После 13 игр "азовцы" занимают последнее место в турнирной таблице УПЛ, набрав всего лишь четыре очка.

Напомним, матч Минай — Мариуполь состоится в субботу, 6 ноября, в 14:00 по киевскому времени.