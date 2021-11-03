Украина

Бразильский футболист рассказал о ситуации со своим контрактом с "горняками".

Полузащитник Шахтера Дентиньо прокомментировал ситуацию со своим контрактом с донецким клубом, который рассчитан до 31 декабря 2021 года.

"Даже я не понимаю до конца, что с моим контрактом. Поэтому нужно постараться оставаться со свежей головой, уважать партнеров по команде, клуб, быть профессионалом, которым я всегда являлся. Нужно помогать Шахтеру наилучшим образом даже понимая, что мой контракт заканчивается.

Я на самом деле очень счастлив, очень красивая история, много титулов, уверен, что я помогал клубу. Посмотрим, что произойдет, клуб мне еще ничего не говорил. Посмотрим, посмотрим, будем продолжать самопожертвование. Я всегда старался сделать что-то крутое, всегда забивал голы, когда была возможность. На поле я должен делать то, что умею — забивать голы", — сказал Дентиньо в эфире YouTube-канала Бомбардир.

Напомним, Дентиньо выступает в составе "горняков" с 2011 года. За это время он провел 195 поединков, в которых забил 29 голов и отдал 16 ассистов.