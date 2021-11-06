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Наставник Александрии поделился своими мыслями после игры с Металлистом 1925.

Главный тренер Александрии Юрий Гура прокомментировал победу своей команды в матче четырнадцатого тура УПЛ против Металлиста 1925 (2:0).

"Кубковые матчи отличаются от игр в чемпионате, потому что стоят разные задачи. Нам важнее чемпионат. Сегодня ребята очень хорошо выполнили свою работу.

Устименко в стартовом составе? Дали шанс Денису проявить себя. Он не забыл гол, поэтому ожидания не оправдал. Но он проделал большой объем работы, и этим он помог команде.

Замена Кирюханцева на Кожушко? Он должен был придать скорости впереди. Полузащитники должны были включать фланги, бежать, простреливать на нападающих. Это вроде было.

Недопонимание в команде? Такого нет, но нам не хватает Стецкова, Гриня и Ковальца. Хочется, чтобы они скорее вернулись в строй.

Предстоящие матчи против Днепра-1 и Зари? Надо будет все это обдумать. Эти команды играют в свой, интересный футбол. С ними будет тяжело. Будем настраиваться только на победу.

Впереди выходные? Да, даем выходные, потому что было тяжело. Нагрузка выпала на всех, побед не было. Тяжело, но сейчас отдохнем. Все будет хорошо", — сказал Гура в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен видеообзор матча Александрия — Металлист 1925.