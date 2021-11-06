Украина

Игрок киевлян не успеет восстановиться к матчам национальной команды.

Защитник Динамо Виталий Миколенко будет вынужден пропустить ближайшие матчи сборной Украины из-за проблем со здоровьем. Об этом главный тренер киевлян Мирча Луческу сообщил в комментарии Football Hub.

Миколенко получил повреждение в конце октября и не принимал участия в матчах с Мариуполем и Ворсклой. Восстановление левого фулбека составит около трех недель, что не позволит ему помочь национальной команде.

Украина проведет домашний спарринг с Болгарией 11 ноября, а 16 ноября сыграет с Боснией и Герцеговиной в отборочном матче ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что вызов в сборную Украины получил защитник Шахтера Виктор Корниенко.