Украина

Защитник "горняков" получил вызов в национальную команду.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков принял решение довызвать в состав национальной команды защитника донецкого Шахтера Виктора Корниенко. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Такое решение было принято в связи с тем, что национальной команде из-за травмы не сможет помочь защитник киевского Динамо Виталий Миколенко.

Напомним, международный сбор для "сине-желтых" начнется 8 ноября в Киеве. В этом месяце команда Петракова проведет два поединка: 11 ноября спарринг против Болгарии в Одессе и 16 ноября — отборочный матч ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины в Зенице.

Ранее сообщалось, что Болгария объявила состав на товарищеский матч против Украины.