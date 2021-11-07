Украина

Голкипер хочет одинакового отношения ко всем командам.

Голкипер Динамо Киев Денис Бойко указал на спорный эпизод в матче против Ворсклы.

"Хотел бы обратить внимание знатоков футбола и футбольных правил на этот момент. Обсуждаю именно этот момент так как сам неоднократно находился в таких ситуациях. Напомню на эту минуту счет был 0:1 и это мог быть потенциально голевой момент для нашей команды.

1. Обратите внимание на капитана команды соперника, который отдает акцентированный пас назад своему вратарю. Он отдает мяч под прессингом, но не в борьбе. Мяч он не вытыкает, а отдает передачу, находясь первым на мяче.

2. Что касается вратаря соперника, то я не могу обсуждать его действия так как не могу знать, чем он руководствовался в этой ситуации. Это лишь мое публичное мнение. Я защищаю свою команду и хочу, чтобы все команды находились в равных условиях", — написал Бойко в своем Instagram аккаунте.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча между Динамо Киев и Ворсклой.