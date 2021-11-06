Украина

Капитан Ворсклы поделился мыслями после победы над киевским Динамо.

Капитан полтавской Ворсклы Игорь Пердута поделился мнением о победной игре своей команды в матче с киевским Динамо (1:2).

Защитник полтавчан считает, что его команде повезло в этом поединке.

"Динамо не зря играет в Лиге чемпионов — у них очень высокий класс футболистов. В первом тайме нам повезло — они могли забивать нам неоднократно. После нашего гола стало немного легче. Благодарю всю команду за сегодняшнюю игру", — сказал футболист в эфире программы ПРОФУТБОЛ.

Также Пердута рассказал о плане команды на этот матч.

"Мы старались играть в нашу игру, прессинговать. Динамо начало нас вскрывать и мы немного "подсели". Конечно, нам не хватает футболистов, которые в лазарете. Мы все одна команда, мы все стараемся на благо команды", — поделился мыслями капитан полтавской команды.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Ворскла (1:2).