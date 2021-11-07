Украина

Наставник Руха прокомментировал неудачу в игре против Черноморца.

Львовский Рух в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги сыграл номинально гостевой матч против одесского Черноморца на поле Арены Львов, по ходу игры сумев ликвидировать отставание в три мяча, но в конечном итоге пропустив на последних минутах решающий гол (3:4).

Черноморец — Рух 4:3 Видео голов и обзор матча

После финального свистка главный тренер "желто-черных" Леонид Кучук поделился эмоциями от игры своей команды в этот вечер.

"Играли очень пассивно, не успевали перестроиться, перекрыть свободных игроков. Но самое интересное, что сегодня утром на предматчевой установке все это игрокам объяснялось.

Жаль команду, ребята вернулись в игру в столь тяжелом матче, забили три гола, но пропустили четвертый гол. Неприятно, потому что произошло после долгой передачи и неконтролируемых подборов.

Вернулись в игру благодаря характеру игроков, которые были на поле. Что сказал ребятам после матча? Да ничего. Помолчали. Просто помолчали. Сказал, что мне очень жаль. Жаль футболистов: так вернуться в игру и так проиграть — это нонсенс", — заключил украинский специалист.

В следующем туре львовский Рух сыграет гостевой поединок против донецкого Шахтера.