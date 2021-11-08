Украина

Главный тренер Ингульца — о текущем состоянии команды.

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко считает, что текущее положение петровцев в таблице — их максимум.

"Какой сейчас у нас может быть ресурс? Только в межсезонье, когда мы сумеем доукомплектоваться, мы сможем достойно конкурировать. Сейчас у нас осталась гостевая игра с Минаем, а затем начнется Лига Чемпионов – Шахтер, Заря, Десна и Динамо. При таком календаре нам будет очень тяжело.

Да, мы будем на каждый матч выходить с целью набрать очки, и убежден, что никому из соперников с нами легко не будет. Но это футбол. Возможно то, что мы сейчас имеем – это и есть наш максимум, ведь мы вытесняем из тех футболистов, что у нас в обойме около максимальных сил", — приводит слова Лавриненко официальный сайт Днепра-1.

Ранее президент Ингульца Александр Поворознюк сравнил проблемы Ингульца с проблемами Манчестер Юнайтед.