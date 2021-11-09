Украина

Форвард ровненского клуба поделился своими мыслями после игры с Зарей.

Нападающий Вереса Михаил Сергийчук прокомментировал поражение своей команды в матче 14 тура УПЛ против луганской Зари (0:3).

"Два гола, пропущенные нами на старте второго тайма, решили судьбу матча.

По моему мнению, до перерыва мы забили чистый гол. После штрафного удар мяч срикошетил от стенки из игроков Зари. Так, как все видел я – это был чистый гол. Каждый гол влияет на ход игры. Если бы мы повели в счете – игра могла бы сложиться совсем по-другому", — приводит слова Сергийчука пресс-служба ровненского клуба.

Ранее Football.ua в подробностях рассказал, что происходило в 14-м туре УПЛ.