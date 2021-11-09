Украина

Бразилец опроверг желание покинуть украинский клуб.

Полузащитник Шахтера Алан Патрик прокомментировал слухи о возможном переходе во Фламенго.

"Я хотел бы прояснить, что я очень счастлив в Шахтере. Все знают о моей любви к Фламенго, но я сосредоточен на том, чтобы помочь своему клубу выиграть больше трофеев. Никто из моих представителей не обсуждал с "красно-черными" возможный трансфер.

Я провел прекрасный период во Фламенго, я был очень счастлив там. Желаю клубу удачи в финале Кубка Либертадорес", – рассказал Алан Патрик в интервью Globo.

Действующий контракт полузащитника с Шахтером рассчитан до декабря 2022 года.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 20 поединков в футболке "горняков", отличившись четырьмя голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Шахтер объявил об уходе полузащитника Дентиньо.