Украина

Новое соглашение португальского специалиста рассчитано на два года.

Шахтер на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с руководителем Центра дестко-юношеского футбола Эдгаром Кардозу.

Новое соглашение с португальским специалистом рассчитано до 31 декабря 2023 года.

"Я счастлив. Это признание работы, что мы проделали с прошлого сезона – естественно, не только я, а все люди, которые трудятся вместе со мной в Академии. Мы ответственны за то, чтобы делать больше и лучше, и наша главная цель – чтобы в первую команду из Академии переходило больше футболистов. У нас есть хорошие перспективные ребята. Наша работа – делать максимум, чтобы доставлять игроков в первую команду в лучших кондициях, которые только возможны, и дальше решение принимает главный тренер.

Сейчас между первой командой и Академией есть хорошая связь – считаю, это большое достижение. Ежедневно Де Дзерби приглашает игроков Академии тренироваться с первой командой. Это ключ для ребят, позволяющий им расти и развиваться, и также показатель, позволяющий молодым футболистам почувствовать, какое внимание первая команда уделяет делам Академии. Я верю, что у Шахтера и у сборных Украины хорошие перспективы благодаря развитию молодых игроков", — сказал Кардозу.

"Эдгар соответствует философии развития нашей Академии, видению, по каким принципам она должна развиваться. Для нас важны не титулы Академии, а футболисты в первой команде, акцент на индивидуальностях, а не общекомандном результате. Акцент на индивидуальном развитии футболистов – то, в чем Эдгар хорошо разбирается и показывает достаточно серьезные результаты. Тренерский штаб первой команды очень хорошо воспринимает то, как развивается Академия и каких ребят она дает.

Если вы посмотрите на сегодняшний стиль Шахтера U19, выпускного возраста, он полностью соответствует той игре, которую показывает первая команда. Отсюда синергия, взаимосвязь первой команды и Академии, а это большой шаг к успехам. Задачи, которые стоят перед Эдгаром? Чтобы каждый год первая команда получала как можно больше футболистов. Если это будет один футболист, это будет очень и очень хорошо. В сегодняшних реалиях и требованиях выпускнику Академии, чтобы попасть в первую команду, нужно проделать громадную работу и приложить максимум усилий. Весь клуб уделяет этому большое внимание – для нас очень важно, чтобы ребята из Академии играли в первой команде", — добавил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

Ранее сообщалось, что Шахтер получил пять выходных после матча с Колосом.