Украина

Футболист оценил победу над Колосом.

Вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик прокомментировал победу над Колосом и свой забитый мяч.

"Понравилась ли игра? Да, очень, в первую очередь это победа своей команды. Колос – молодцы, хороший клуб, они показали хорошую игру.

Эмоции Де Дзерби после моего гола? Наверное, он был рад, что мы забили. Он всегда меня просил бить по воротам, и вот я прислушался к его совету. Все отрабатывается на тренировках, и в игре получилось.".

"Какую установку давал тренер перед выходом на поле? Просил много открываться за спину, в глубину отыгрывать, брать инициативу на себя, обыгрывать один в один, обострять и изменить счет с 2:1.

Шахтер догнал Динамо? Мы же обогнали их! Это то, к чему мы шли. Ранее у нас была оплошность, а сейчас Динамо допустило ошибку, так что теперь все зависит только от нас. Надо удерживать первое место и увеличивать отрыв", — сказал Мудрик.

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