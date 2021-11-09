Украина

Вингер прокомментировал подготовку к предстоящим поединкам.

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков рассказал о подготовке команды ко встречам с Болгарией и Боснией и Герцеговиной.

"Приятно всех увидеть, пообщаться со всеми ребятами. Конечно, будем готовиться к серьезной игре.

В любом случае нам терять еже нечего, поэтому нужно проявлять больше настырности, агрессивности в атаке и быть сконцентрированными в обороне.

Думаю, спарринг с Болгарией – хорошая тренировка с повышенной ответственностью. Через эту игру будем готовиться к игре с Боснией", – рассказал Зубков в комментарии пресс-службе УАФ.

Украина проведет домашний спарринг с Болгарией 11 ноября, а 16 ноября отправится в гости к Боснии и Герцеговине на матч в рамках отбора на ЧМ-2022.