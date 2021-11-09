ЧМ-2022. Отбор

Форвард сборной Украины поделился ожиданиями от матчей квалификации к ЧМ-2022.

Нападающий донецкого Шахтера и сборной Украины Даниил Сикан поделился ожиданиями от предстоящих матчей квалификации Чемпионата мира-2022.

Молодой футболист считает, что у сборной Украины хорошие шансы на успех.

"Команда полностью готова, все в боевом настроении. Шансы у нас очень хорошие, нужно просто выиграть. Что касается Болгарии, то я с ними встречался на юношеском уровне. У них хорошая команда, которая показывает привлекательный футбол. Для меня это отличная возможность подготовиться к игре с Боснией и Герцеговиной", — сказал Сикан в интервью Youtube-каналу УАФ.

Напомним, матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября в 21:45 по киевскому времени.

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