ЧМ-2022. Отбор

Такое решение продиктовано карантинными ограничениями.

Во вторник, 16 ноября сборная Украины сыграет гостевой матч против Боснии и Герцеговины в рамках отбора на Чемпионат мира в Катаре.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Боснии и Герцеговине местные власти приняли решение не допускать на гостевой сектор украинский болельщиков. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Матч состоится на стадионе Билино Поле в городе Зенице. Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

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