ЧМ-2022. Отбор
Национальная команда начала подготовку к решающим матчам отбора к ЧМ-2022.
уаф
08 ноября 2021, 21:58
Сборная Украины провела первую тренировку на стадионе имени Банникова на новом сборе.
В тренировочном процессе приняли участие все 25 футболистов, которые есть в распоряжении Александра Петракова.
Вечернее занятие национальной команды началось с обращения к футболистам от исполняющего обязанности главного тренера, где Александр Васильевич обратил внимание игроков на то, что оставшиеся матчи являются решающими и у них нет права на ошибку.
После игры в "квадрат" трое футболистов, которые накануне провели полные матчи за свои клубы получили отдых, а именно Матвиенко, Качараба и Довбик. Завершилась тренировка двухсторонней игрой, которая носила состязательный характер и была предложена для поддержания игрового тонуса.
Свой ближайший матч сборная Украины проведет против Болгарии в рамках товарищеской встречи.
Игра состоится в четверг, 11 ноября в 19:30.
На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.