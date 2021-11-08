ЧМ-2022. Отбор

Национальная команда начала подготовку к решающим матчам отбора к ЧМ-2022.

Сборная Украины провела первую тренировку на стадионе имени Банникова на новом сборе.

В тренировочном процессе приняли участие все 25 футболистов, которые есть в распоряжении Александра Петракова.

Вечернее занятие национальной команды началось с обращения к футболистам от исполняющего обязанности главного тренера, где Александр Васильевич обратил внимание игроков на то, что оставшиеся матчи являются решающими и у них нет права на ошибку.

После игры в "квадрат" трое футболистов, которые накануне провели полные матчи за свои клубы получили отдых, а именно Матвиенко, Качараба и Довбик. Завершилась тренировка двухсторонней игрой, которая носила состязательный характер и была предложена для поддержания игрового тонуса.

Свой ближайший матч сборная Украины проведет против Болгарии в рамках товарищеской встречи.

Игра состоится в четверг, 11 ноября в 19:30.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.