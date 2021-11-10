Кипер — о товарищеском матче против Болгарии.
Георгий Бущан, УАФ
10 ноября 2021, 18:22
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал предстоящий матч против сборной Болгарии, который состоится на стадионе Черноморец в Одессе.
"Ощущения от возвращение в родную Одессу самые позитивные, здесь мне очень нравится. Также чувствую огромную ответственность, она дает нам дополнительные силы.
Что касается Андрея Шевченко, который возглавил Дженоа, то мы все желаем Андрею Николаевичу успехов в новой команде", — сказал Бущан.
Напомним, товарищеский матч Украина — Болгария состоится в Одессе, 11 ноября. Начало встречи — в 19:30 по киевскому времени.
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