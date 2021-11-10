Украина

Кипер — о товарищеском матче против Болгарии.

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал предстоящий матч против сборной Болгарии, который состоится на стадионе Черноморец в Одессе.

"Ощущения от возвращение в родную Одессу самые позитивные, здесь мне очень нравится. Также чувствую огромную ответственность, она дает нам дополнительные силы.

Что касается Андрея Шевченко, который возглавил Дженоа, то мы все желаем Андрею Николаевичу успехов в новой команде", — сказал Бущан.