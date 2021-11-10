Украина

Специалист поделился планами на предстоящий спарринг.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал предстоящий матч против Болгарии.

"Готовы ли наши игроки на сто процентов к матчу с Болгарией? Некоторые занимались отдельно. Качараба играет в маске? Он еще три или четыре месяца будет играть в маске по указанием врачей. У нас все здоровы. Вся команда сдала тесты, все негативные. Все могут играть.

Контрольный матч с Болгарией — важный. Готовимся к Боснии и Герцеговине. Очень важен этот спарринг. А о задачах я говорить не буду. Завтра все увидите. Хотим, чтобы одесситы пришли и нас поддержали. Во Львове была хорошая атмосфера. Перед важной игрой против Боснии нужна поддержка".

Также Петраков прокомментировал начало клубной тренерской карьеры экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

"Все игроки, тренерский штаб горды, что Андрей Шевченко возглавил команду Серии А. Верим в него", — сказал Петраков.

Напомним, товарищеский матч Украина — Болгария состоится в Одессе, 11 ноября. Что касается матча против Боснии и Герцеговины, то поединок пройдет 16 ноября на выезде