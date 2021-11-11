Команды определились с игровыми цветами.
Игроки сборной Украины, фото: УАФ
11 ноября 2021, 11:40
Сборные Украины и Болгарии определились с формами, в которых проведут сегодняшний спарринг, сообщает пресс-служба УАФ.
Украина проведет матч в синей форме, а Болгария выйдет на поле – в белой.
Ранее сообщалось, что Украина огласила заявку на товарищескую встречу с Болгарией.
Матч состоится сегодня в Одессе на стадионе Черноморец и начнется в 19:30. Следить за событиями поединка можно в текстовой трансляции на Football.ua.