Украина

Команды определились с игровыми цветами.

Сборные Украины и Болгарии определились с формами, в которых проведут сегодняшний спарринг, сообщает пресс-служба УАФ.

Украина проведет матч в синей форме, а Болгария выйдет на поле – в белой.

Ранее сообщалось, что Украина огласила заявку на товарищескую встречу с Болгарией.

Матч состоится сегодня в Одессе на стадионе Черноморец и начнется в 19:30. Следить за событиями поединка можно в текстовой трансляции на Football.ua.