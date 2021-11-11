Украина

И.о главного тренера сборной определился с заявкой на игру.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков определился с заявкой на товарищеский матч против сборной Болгарии.

В список доступных футболистов на предстоящий матч попали 23 футболиста. Отметим отсутствие в заявке Николая Шапарееко и Ильи Забарного. Руслан Малиновский попал в список.

Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык.

Защитники: Соболь, Качараба, Кривцов, Корниенко, Тымчик, Караваев, Матвиенко.

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Зубков, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Гармаш, Коваленко.

Нападающие: Яремчук, Сикан, Довбик.

Напомним, что матч Украина — Болгария состоится в четверг, 11 октября, в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.