И.о главного тренера сборной определился с заявкой на игру.
Николай Шапаренко, УАФ
11 ноября 2021, 10:25
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков определился с заявкой на товарищеский матч против сборной Болгарии.
В список доступных футболистов на предстоящий матч попали 23 футболиста. Отметим отсутствие в заявке Николая Шапарееко и Ильи Забарного. Руслан Малиновский попал в список.
Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык.
Защитники: Соболь, Качараба, Кривцов, Корниенко, Тымчик, Караваев, Матвиенко.
Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Зубков, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Гармаш, Коваленко.
Нападающие: Яремчук, Сикан, Довбик.
Напомним, что матч Украина — Болгария состоится в четверг, 11 октября, в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.