Украина

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, анонсируют матч между сборными Украины и Болгарии.

Подопечные Александра Петракова перед важнейшим выездным матчем против Боснии и Герцеговины в Одессе проведут товарищеский матч со сборной Болгарии.

Украина – Болгария

Четверг, 11 ноября, 19:30. Стадион Черноморец, Одесса. Арда Кардезлер (Турция) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканалах: Украина и Футбол 1.

Национальная сборная Украины в Одессе проведет контрольный поединок против сборной Болгарии. Этот матч станет генеральной репетицией перед важнейшей игрой Украины против сборной Боснии и Герцеговины. Последний матч в отборе предопределит дальнейшую судьбу нашей национальной сборной, а вполне может быть, что и судьбу главного тренера Александра Петракова. Ведь в случае неудачи существует такая вероятность, что Александр Васильевич не продолжит свою работу на этом посту. Ведь не спроста руководство УАФ назначило его на эту должность с приставкой и.о.? Сам Александр Петраков на своих коротких пресс-конференциях говорил о том, что все его мысли не о матче против Болгарии, а как раз-таки о матче против сборной Боснии и Герцеговины.

Наставник нашей национальной сборной сказал, что в игре с болгарами будет моделирование игры против боснийцев. Хотя при этом он ответил, что никакой ротации в предстоящем матче против Болгарии не будет. Есть в этих словах определенного рода противоречия. Ведь, если все мысли о игре против Боснии и Герцеговины, то зачем выставлять оптимальный состав на Болгарию и иметь проблемы функционального характера перед следующим поединком? Возможно, Александр Петраков слукавил. Может быть, не совсем понял вопрос журналиста. Не будем забывать, что в товарищеской игре главный тренер может сделать шесть замен, а потому, вполне может быть, что состав приближенный к основному все-таки появится на футбольном поле, но получит 45-60 минут игрового времени после чего на поле появятся те, кто в сборной получает не так много игрового времени.

Сборная Болгарии – достаточно непростой соперник. У нашего оппонента сейчас происходит построение новой команды и их результаты слишком нестабильны. Болгары в своем отборочном цикле сумели сыграть вничью с чемпионами Европы итальянцами 1:1, но при этом проиграли литовцам на выезде 1:3. Вполне боеспособный коллектив, который имеет определенную схожесть с боснийцами, только не имеет в своем составе звезд калибра Джеко.

Наверняка сборная Украины будет нацелена на победу в этом матче. Конечно, все мы понимаем, что главный матч наша команда проведет уже на следующей неделе, но как отметил Андрей Ярмоленко, когда ты одеваешь футболку национальной сборной, то у тебя нет контрольных игр и ты всегда стремишься победить. За этим стремлением будут иметь возможность наблюдать одесситы, которые успели приобрести заветный билет на центральный стадион Черноморец.

Напоминаем вам, что в этом году команды, которые занимают вторые места в своих группах, будут играть не плей-офф за выход на мундиаль, а полуфинал и финал за право сыграть на чемпионате мира в Катаре. Если же вы не знаете об этих нововведениях, то настоятельно рекомендуем посмотреть видео Василия Войтюка на нашем канале, который доступно все объяснил на конкретных примерах.

Напомним, мы снова можем голосовать за лучшего игрока сборной — Лева Матчу! Выбирай Лева Матчу прямо во время поединка нашей сборной. Лев Матчу – инициатива спонсора сборной "Львівське", где каждый болельщик может сделать свой выбор и отдать свой голос за лучшего игрока. "Мільйони українців – одна збiрна!"

Положение команд в рейтинге ФИФА

Украина – 26

Болгария – 70

Статистика команд за последние 10 матчей

История противостояний

Комментарии перед матчем

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко:

"Все говорят только про Боснию и Герцеговины. Где-то и игроки думают и знают насколько важна эта игра. Я уже много раз говорил, что когда надеваешь футболку национальной сборной Украины, то нет товарищеских матчей.

Когда завтра придут болельщики на стадион, я уверен, что их будет много. Также большое количество людей будет смотреть нас по телевизору. Всегда выходишь на поле и отдаешь все силы за главную команду страны.

Товарищеских игр нет. Все понимают, что через матч с Болгарией мы должны подготовиться к поединку с Боснией и Герцеговиной, поэтому будем выкладываться на все 100%. Каждый футболист хочет играть и доказывать тренеру, что он игрок основного состава".

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков:

"Контрольный матч с Болгарией — важный. Готовимся к Боснии и Герцеговине. Очень важен этот спарринг. А о задачах я говорить не буду. Завтра все увидите. Хотим, чтобы одесситы пришли и нас поддержали. Во Львове была хорошая атмосфера. Перед важной игрой против Боснии нужна поддержка".

прогноз 2:0

Сергей Горбаченко, Football.ua