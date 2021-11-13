Украина

Лидер чемпионата Украины приступил к тренировкам.

Тренерский штаб и игроки Шахтера приступили к занятиям после пятидневного отдыха, сообщает официальный сайт "горняков".

Сегодня, 13 ноября, футболисты провели легкую тренировку, начав цикл подготовки к игре с Рухом в чемпионате Украины.

Отметим, что со взрослой командой лидера чемпионата Украины тренировались юные Илья Гулько и Марьян Фарина.

Напомним, что матч Шахтер — Рух состоится 20 ноября, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.