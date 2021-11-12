Украина

Голы в составе "горняков" забили Плющ и Роспутько.

Шахтер U-19 одержал победу над сверстниками из польской Легии в стартовом матче товарищеского турнира Al Abtal International Cup. Победу "горнякам" обеспечили забитые мячи в исполнении Плюща и Роспутько.

Данный турнир был организован при поддержке Министерства спорта Саудовской Аравии. В нем принимают участие 18 команд из 10 стран, которые разделены на три группы.

Вместе с Шахтером и Легией в одной группе выступают датский Мидтьюлланд и чешская Славия, и две команды из Саудовской Аравии - White Future Falcons и Green Future Falcons.

В следующем туре Шахтер сыграет против White Future Falcons. Игра состоится 15 декабря.

Легия U-19 — Шахтер U-19 1:2

Голы: ? — Плющ, Роспутько.

Шахтер U-19: Твардовский, Гаврилюк (Фарина, 73), Козик (Матвеев, 80), Савченко, Бако, Роспутько, Глущенко (Кревсун, 80), Плющ, Погорелый (Ющенко, 63), Сигеев (Чуйко, 63), Пушкарев (Векленко, 46).