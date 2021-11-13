Украина

Команды заполнили международную паузу.

Ужгородский Минай и ПФК Львов продолжают подготовку к возобновлению чемпионата Украины после международной паузы.

Команды провели спарринг, в ходе которого не сумели выявить победителя. Представители нижней части турнирной таблицы забили по голу в ворота друг друга в каждом из таймов, расписав в итоге результативную ничью 2:2.

Стоит отметить, что на 56-й минуте Минай получил право пробить пенальти, который заработал Кныш. Однако, Петрусевич не сумел с 11-метровой отметки переиграть голкипера гостей.

Минай — Львов 2:2

Голы: Месхи, 8, Станкович, 82 — Эрнест, 33, Довгий, 54.