Украина

Команды забили 8 мячей на двоих.

Команда Леонида Кучука заполнила международную паузу спаррингом с молодежной (U-19) командой — сообщила пресс-служба Руха.

Несмотря на то, что "основа" быстро повела в счете, "молодежка" быстро собралась с силами и изрядно потрепала нервы первой команде.

В итоге собравшиеся на УТБ Рух увидели восемь (!) голов,

Рух — Рух (U-19) 4:4

Голы: Роман, Бойчук, с пенальти, Борячук, Мысык — Непейпиев, с пенальти, Слюсар, Слюбик, Карабин, с пенальти.