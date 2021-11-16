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Десна - Олимпик, ФК Десна
16 ноября 2021, 16:40
Во время паузы, связанной с матчами сборных, черниговская Десна провела контрольный поединок против представителя Первой лиги Украины — донецкого Олимпика.
Товарищеская встреча закончилась со счетом 1:0. Единственный гол в составе "северян" забил Филипп Будковский, который в середине второго тайма реализовал пенальти.
В настоящее время Десна занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 21 очков после 14 игр, а Олимпик набрал 23 балла после 17 встреч и идет восьмым в Первой лиге.
Обзор матча:
Десна — Олимпик 1:0
Гол: Будковский, 71 (с пенальти).