Украина

Хавбек ровенского клуба поделился своими мыслями после товарищеского матча во время паузы на матчи сборных.

Полузащитник ровенского Вереса Виталий Дахновский прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче против Карпаты из Галича (3:0).

"Хорошая контрольная игра. Этот матч нам был нужен. В чемпионате международная пауза. Требовалась хорошая нагрузка перед следующей игрой чемпионата против Металлиста 1925.

Мы провели очень хороший первый тайм — трижды забили. Могли забить больше. Я очень давно ждал своего забитого мяча. Благодарю Бога, что забил в этой игре", — приводит слова Дахновского пресс-служба клуба.

Ближайший матч Верес проведет на своем поле против Металлиста 1925. Игра 15 тура УПЛ состоится в понедельник, 22 ноября, в 19:30 по киевскому времени.