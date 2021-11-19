Украина

Бывший наставник "бело-синих" рассказал о том, какие клубы интересовались лидером Динамо.

Бывший главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич поделился своим мнением об игре лидера "бело-синих" Виктора Цыганкова и заявил, что у украинского вингера были интересные предложения от хороших клубов Европы.

"Если взять игры уровня Лиги чемпионов, сборной, какие вы можете вспомнить матчи с исполнении Цыганкова, где он приносил результат? Витя хорош на внутреннем рынке и он определяет результат здесь. Он неплох был, когда ушел Ярмоленко и после первых сборов он здорово отыграл. Понятно, что у него появилась другая мотивация: он играет на своей позиции, плюс я ему доверил капитанскую повязку. В то время он выделялся среди молодежи. Я на будущее не смотрел, я смотрел, что будет дальше.

Он провел хорошие сборы, мы прошли Олимпиакос, с Лацио была хорошая игра. И потом уже после лета у Вити начались проблемы. На каком-то этапе Витя остановился. Возможно, это проблемы психологии, выбор матчей, к которым нужна другая подготовка. Есть игры чемпионата, есть еврокубков, есть сборной. И мое мнение, Витя уже начал выбирать игры, в которых он может сыграть. Это мое мнение, а у Вити наверное другое.

Интерес Шальке к Цыганкову, за которого давали 20 млн евро? У меня нет информации об интересе Шальке. Знаю, что итальянский клуб отдавал за него деньги и достаточно серьезные. Знаю, что сейчас у него был вариант с Атлетико Мадрид. Почему он не состоялся… Может, послужил причиной футбол, в который играет команда, может не совпали цифры. Никто не знает, как было на самом деле. Но я говорю о том, что слышал", — сказал Хацкевич в интервью YouTube-канала Пряма Червона.

В нынешнем сезоне Цыганков провел 19 поединков, в которых забил девять голов и отдал два ассиста.

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