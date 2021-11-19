Украина

Специалист поделился своим мнением относительно карьеры Романа Яремчука в киевском Динамо.

Бывший главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич рассказал о том, почему в составе "бело-синих" не смог заиграть нынешний нападающий сборной Украины и Бенфики Роман Яремчук.

"Я Рому очень хорошо знаю. Он прошел все этапы — команду U-19, Динамо-2, Первая лига. Когда он перешел с U-19 в Динамо-2, которое выступало в Первой лиге, у меня был разговор с Ищенко. Мол, куда пацана в Первую лигу, а он сказал, что потянет.

Я хорошо знал возможности Яремчука. Может, он не играл у меня центрального нападающего, когда мы использовали схему 4-3-3. Мы понимали, что он молодой парень, но он был лишь пятым нападающим. В Александрию ушел… рано или поздно он бы оказался в Динамо, но в тот момент он был пятым", — сказал Хацкевич в интервью YouTube-каналу Пряма Червона.

В настоящее время Яремчук выступает за Бенфику. В нынешнем сезоне Роман провел 17 поединков, в которых забил четыре мяча и отдал четыре ассиста.