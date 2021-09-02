Украина

18-летний Артем Хацкевич продолжит свою карьеру в Чернигове.

Полузащитник киевского Динамо Артем Хацкевич будет выступать за черниговскую Десну, сообщает официальный сайт УПЛ.

Детали перехода 18-летнего украинца не разглашаются, но футболист уже внесен в заявку черниговского клуба на сезон УПЛ.

После шести туров украинской Премьер-лиги Десна набрала 12 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.

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