18-летний Артем Хацкевич продолжит свою карьеру в Чернигове.
Артем Хацкевич, ФК Динамо
02 сентября 2021, 13:14
Полузащитник киевского Динамо Артем Хацкевич будет выступать за черниговскую Десну, сообщает официальный сайт УПЛ.
Детали перехода 18-летнего украинца не разглашаются, но футболист уже внесен в заявку черниговского клуба на сезон УПЛ.
После шести туров украинской Премьер-лиги Десна набрала 12 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.
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