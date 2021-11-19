Украина

По итогам жеребьевки в Ньоне будет сформировано 13 групп.

Юношеская сборная Украины (игроки 2006 года рождения) узнают имена своих соперников по отборочному циклу Евро-2023 во время жеребьевки, которая пройдет 8 декабря в 12:00 по киевскому времени. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

По итогам жеребьевки, которая пройдет в швейцарском Ньоне, будет сформировано 13 групп. Две первые команды их каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест (по результатам матчей с первой и второй командами в группе) присоединяться в элит-раунде к Нидерландам и Испании.

Сборная Венгрии получила прямую путевку в финальную часть турнира на правах хозяина Евро-2023.

Корзина A: Англия, Италия, Португалия, Германия, Франция, Бельгия, Ирландия, Швеция, Австрия, Сербия, Турция, Босния и Герцеговина, Шотландия.

Корзина B: Украина, Чехия, Израиль, Швейцария, Дания, Норвегия, Россия, Греция, Словения, Польша, Хорватия, Словакия, Исландия.

Корзина C: Финляндия, Кипр, Беларусь, Румыния, Азербайджан, Северная Македония, Черногория, Уэльс, Грузия, Северная Ирландия, Болгария, Латвия, Фарерские острова.

Корзина D: Литва, Албания, Эстония, Армения, Казахстан, Косово, Андорра, Лихтенштейн, Молдова, Люксембург, Сан-Марино, Мальта, Гибралтар.

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