Нападающий поразил ворота Черноморца.
Владислав Кулач, фото Динамо
19 ноября 2021, 21:28
Динамо Киев в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Украины играло против Черноморца и добилось сокрушительной победы.
Дебютным голом в официальном матче за столичную команду отметился нападающий Владислав Кулач, который вернулся после операции на сердце.
Карлос Де Пена с левого фланга исполнил навес прямиком на голову Кулачу в район дальней штанги, а тот поразил цель.
Напомним, что ранее Владислав Кулач отметился голом в воротах французского Дивона в товарищеской игре.