Украина

Нападающий поразил ворота Черноморца.

Динамо Киев в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Украины играло против Черноморца и добилось сокрушительной победы.

Дебютным голом в официальном матче за столичную команду отметился нападающий Владислав Кулач, который вернулся после операции на сердце.

Карлос Де Пена с левого фланга исполнил навес прямиком на голову Кулачу в район дальней штанги, а тот поразил цель.

Напомним, что ранее Владислав Кулач отметился голом в воротах французского Дивона в товарищеской игре.