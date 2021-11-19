Украина

Сергей Шматоваленко — о поединке против киевлян.

Динамо Киев в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Украины играло против Черноморца и добилось сокрушительной победы.

Тренер Черноморца Сергей Шматоваленко считает, что игроки получили важный опыт в матче с Динамо.

"Игра вышла интересной, мы получили очень большой опыт в противостоянии с киевским Динамо. Кое-что у нас не получалось, преимущество было за нашим грандом. Мы старались противостоять Динамо как могли, но у нас немного не получилось.

Думаю, преимущество было за Динамо. Конечно, счет нас не устраивает, но мы допустили много ошибок в обороне и за это поплатились", — приводит слова Шматоваленко официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча между Черноморцем и Динамо Киев.