Украина

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию поединка УПЛ.

В пятнадцатом туре украинской Премьер-Лиги Днепр-1 на своем поле примет Александрию.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени. Предлагаем ознакомиться с предматчевыми раскладами и анонсом поединка по этой ссылке.

После 14 игр Днепр-1 набрал 28 очков и находится на пятом месте в турнирной таблице УПЛ, а у Александрии 23 балла и позиция на ранг ниже.

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