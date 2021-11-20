Украина

Директор "горняков" по футболу высказался о победе своей команды над Рухом в матче УПЛ, а также опроверг информацию о желании приобрести аргентинского нападающего Альвареса.

В рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер одержал непростую победу над львовским Рухом, забив два безответных мяча в заключительном отрезке поединка.

Директор по футболу Шахтера Дарио Срна поделился эмоциями от результата данного противостояния, а также высказался о вчерашней разгромной победе Динамо над Черноморцем (1:6) и слухах о желании подписать аргентинского нападающего Альвареса.

О 300-м матче Роберто Де Дзерби в тренерской карьере:

"Для него, как и для нас, самое главное сегодня – победа и три очка. Игра получилась сложной, всегда тяжело после сборных. В конце удалось забить, хотя Рух весь матч оборонялся. Хорошо, что Маркос Антонио забил, а затем Тете, и мы взяли важнейшие три очка".



Об интересе Шахтера к аргентинскому нападающему Альваресу:

"С таким Фернандо нападающий нам не нужен. К тому же еще есть Сикан и Траоре, который сделает операцию и вернется в начале следующего сезона. Альвареса в Шахтере не будет ".

О победе Динамо над Черноморцем (6:1):

"Я вчера смотрел 10–15 минут матча. Эти 10 минут меня еще больше убедили в том, что против Шахтера не будут играть арендованные у нас футболисты. Я поставил точку в этом вопросе: наши футболисты против нас играть не будут, думаю, так будет честно. А то, что футболисты Черноморца играли против Динамо, – их решение. Что касается чемпионской гонки, то будет интересно".

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