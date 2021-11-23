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Наставник ровенского клуба поделился своими мыслями после игры с Металлистом 1925.

Главный тренер ровенского Вереса Юрий Вирт прокомментировал победу своей команды в матче 15 тура УПЛ против харьковского Металлиста 1925 (2:0).

"Хорошая игра и результат. Опасались этого противостояния. Две недели готовились. Металлист 1925 - очень хороший соперник. Это наши соседи в турнирной таблице, демонстрирующие хороший футбол.

Где-то волновались, не все удавалось. Особенно на старте. Но потом все стало на свои места. Мы больше атаковали, больше создавали, мы забивали. Сегодня мы больше хотели победить. Я доволен игрой. Сегодня есть результат, и он подкреплен хорошей игрой, поэтому поблагодарил футболистов.

Кроме одного эпизода в первом тайме мы ничего не позволили создать сопернику. Это заслуга не только защитников, но и всей команды. Пожалуй, это один из лучших наших матчей именно по надежности игры в обороне", — приводит слова Вирта ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен видеообзор матча Верес — Металлист 1925.