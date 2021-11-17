Помимо "горняков" на игрока претендуют два английских гранда.
Артур Вендерроски, FFC
17 ноября 2021, 15:52
Молодой полузащитник Флуминенсе Артур Вендерроски попал в сферу интересов трех клубов из Европы. Об этом сообщает Netflu.
По информации источника, в услугах 16-летнего бразильца заинтересованы английские клубы Манчестер Сити и Ливерпуль, а также донецкий Шахтер, который просматривает игрока, но пока не вступал в переговоры по возможному трансферу.
В марте этого года Артур подписал свой первый профессиональный контракт, рассчитанный на пять лет.
Также он провел десять поединков за юношеские сборные Бразилии, в которых забил три мяча.
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