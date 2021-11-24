Украина

Вингер ответил на слухи о его возможном уходе.

Вингер киевского Динамо Виктор Цыганков ответил на вопрос об интересе к нему со стороны мадридского Атлетико.

Напомним, бывший главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич рассказал, что Виктором интересовался ряд европейских клубов.

"На сегодняшний день я здесь. Сосредоточен на Динамо и сегодняшнем дне. То, что пишут, – мне какая разница?

В перспективе? На сегодняшний день я — игрок Динамо и очень этим доволен", — заявил Цыганков в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

В нынешнем сезоне Цыганков провел 21 поединок, в которых забил девять голов и отдал два ассиста.

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