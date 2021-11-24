Вингер ответил на слухи о его возможном уходе.
Виктор Цыганков, Getty Images
24 ноября 2021, 17:45
Вингер киевского Динамо Виктор Цыганков ответил на вопрос об интересе к нему со стороны мадридского Атлетико.
Напомним, бывший главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич рассказал, что Виктором интересовался ряд европейских клубов.
"На сегодняшний день я здесь. Сосредоточен на Динамо и сегодняшнем дне. То, что пишут, – мне какая разница?
В перспективе? На сегодняшний день я — игрок Динамо и очень этим доволен", — заявил Цыганков в интервью YouTube-каналу Бомбардир.
В нынешнем сезоне Цыганков провел 21 поединок, в которых забил девять голов и отдал два ассиста.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.