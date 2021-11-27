Украина

Наставник Мариуполя высказался о поражении от ПФК Львов в поединке чемпионата Украины.

В поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь сошелся в противостоянии с ПФК Львов и потерпел минимальное поражение со счетом 0:1.

Главный тренер азовцев Остап Маркевич поделился эмоциями от результата данного противостояния, резко высказавшись по поводу работы судейской бригады Александра Дердо из-за спорного эпизода с незасчитанным голом Марка Мампасси в концовке первого тайма.

"Мы сегодня продемонстрировали неплохой футбол. Как и в предыдущих играх. Но я не знаю… Один момент у наших ворот и сразу гол. Хочу отдать должное сопернику. Львов — это очень организованная команда с поставленной игрой в обороне. Для того, чтобы вскрыть их оборону нужно было приложить и мастерство, и усилия. В каких-то моментах нам удавалось вскрывать оборону, но мяч в ворота не залетел".

"Мнение по незасчитанному голу Мампасси? Какое мнение… Тут только выражения не совсем корректные. Что тут скажешь?.. У нас есть новый куратор судейства – пусть посмотрит. Возможно, пора делать выводы и что-то менять. Может быть, по этой причине наши клубы ничего не могут показать на европейской арене. У нас и так молодая команда, а над ней так издеваются. Что тут можно сказать? Верю, что новый куратор разберется и наведет порядок".

Видео спорного эпизода ( смотреть с 02:30 ):

"Критичное положение команды в таблице? Нужно бороться до конца. Не только в футболе, но и в жизни. Впереди еще практически весь второй круг. Да, ситуация выглядит не очень хорошо. Но при правильном подходе мы можем все исправить. Таких примеров в футболе хватает. Тренерская работа оценивается за тремя критериями. Во-первых, это качество игры.. Второй критерий – это прогресс футболистов. И третий – этот результат. У нас два критерия есть, нет только результата. Если я увижу, что у меня нет контакта с командой, что у ребят не горят глаза и они не воспринимают мои идеи – то я пожму им руки и уйду".

"Слухи о конфликте с Олегом Кудриком? Никакого конфликта не было. Просто было принято решение, что нам не стоит дальше продолжать сотрудничество. Но никакого конфликта не было. Это спокойное адекватное решение", — приводит слова Остапа Маркевича официальный сайт Мариуполя.

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