Защитник Мариуполя рассказал о причинах поражения своей команды от Львова.
Петр Стасюк, фото ПФК Львов
27 ноября 2021, 08:10
В 16-м туре украинской Премьер-лиги Мариуполь в очередной раз не сумел победить на своем поле, и при этом упустил возможность набрать очки по итогам поединка против ПФК Львов (0:1).
Мариуполь — Львов 0:1 Видео гола и обзор матча
По завершении игры, защитник "приазовцев" Петр Стасюк дал оценку выступлениям своей команды в отчетной игре.
"Мариуполю в такой ситуации остается только работать. Над своими ошибками и терпением.
Потому, что нельзя всю игру доминировать, но недотерпеть в одном моменте, и пропустить гол", — кратко резюмировал футболист.
В следующем туре Мариуполь проведет гостевую игру против черниговской Десны.