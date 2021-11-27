Украина

Защитник Мариуполя рассказал о причинах поражения своей команды от Львова.

В 16-м туре украинской Премьер-лиги Мариуполь в очередной раз не сумел победить на своем поле, и при этом упустил возможность набрать очки по итогам поединка против ПФК Львов (0:1).

Мариуполь — Львов 0:1 Видео гола и обзор матча

По завершении игры, защитник "приазовцев" Петр Стасюк дал оценку выступлениям своей команды в отчетной игре.

"Мариуполю в такой ситуации остается только работать. Над своими ошибками и терпением.

Потому, что нельзя всю игру доминировать, но недотерпеть в одном моменте, и пропустить гол", — кратко резюмировал футболист.

В следующем туре Мариуполь проведет гостевую игру против черниговской Десны.